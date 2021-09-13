Все избирательные участки в Архангельской области оснастили системами видеонаблюдения

АРХАНГЕЛЬСК, 13 сентября. /ТАСС/. Все избирательные участки на территории Архангельской области оснащены системами видеонаблюдения и видеофиксации. Запись происходящего на участках будет вестись непрерывно в дни голосования 17, 18 и 19 сентября, сообщил в ТАСС председатель облизбиркома Андрей Контиевский.

"Видеонаблюдение будет организовано двумя способами. Первый - видеокамеры, которые установлены на 314 избирательных участках и в 30 территориальных избирательных комиссиях. Будет вестись круглосуточная трансляция. На остальных участках будут работать видеорегистраторы", - сказал Контиевский.

Информация с видеокамер будут передаваться на защищенный портал, доступ к которому будут иметь региональные отделения политических партий и кандидаты, зарегистрированные на выборах депутатов Государственной думы, а также Центр общественного наблюдения, организованный при Общественной палате Архангельской области.

В зоне видимости видеорегиостраторов должны находиться места, где производится перемещение избирательных бюллетеней из ящиков для голосования в сейф-пакеты, места хранения сейф-пакетов с избирательными бюллетенями, комплексы обработки избирательных бюллетеней в период хранения в них бюллетеней в ночное время. "Задача - фиксировать сохранность избирательных документов", - добавил собеседник агентства.

Всего в Архангельской области сформировано 832 избирательных участка.

На территории региона в дни голосования 17, 18 и 19 сентября будут выбирать депутатов Госдумы, пройдут дополнительные выборы в Архангельское областное собрание и выборы в органы местного самоуправления.