В Казани проголосовавшие на выборах в Госдуму получат бесплатный доступ к музеям

КАЗАНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Жители Казани, проголосовавшие на выборах в Госдуму, смогут бесплатно посетить городские музеи. О этом на совещании в мэрии Казани сообщил руководитель аппарата исполкома города Булат Алеев.

"Каждый житель города после процедуры голосования получит специальный браслет "Я проголосовал!/Мин тавыш бирдем!". Браслет дает возможность бесплатного проезда в общественном транспорте все три дня с 17 по 19 сентября. Одновременно браслет будет являться входным билетом во все государственные и муниципальные музеи города Казани и на любое из запланированных мероприятий в рамках данной программы", - сказал Алеев.

Выборы с 17 по 19 сентября в Казани пройдут на 463 избирательных участках. Помимо всероссийских выборов в Государственную Думу восьмого созыва, пройдут дополнительные выборы депутатов Государственного совета Республики Татарстан по Азинскому одномандатному избирательному округу №15 и Казанской городской Думы по Академическому №4 и Липатовскому №20 избирательным округам. На 1 июля 2021 года активным избирательным правом в Казани наделены более 922 тыс. человек, из них более 10 тыс. избирателям предстоит проголосовать впервые.