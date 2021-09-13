Патрушев обсудил с главой МВД Сербии взаимодействие в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев встретился в Москве с министром внутренних дел Сербии Александаром Вулиным. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

"Рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся российско-сербского взаимодействия в области борьбы с терроризмом, экстремизмом и нелегальной миграцией. Намечены конкретные шаги по продолжению обмена информацией между правоохранительными органами и спецслужбами, а также по обучению сербских специалистов в российских образовательных учреждениях", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что Патрушев и Вулин обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и противодействия вмешательству извне во внутренние дела обоих государств.

Кроме того, указано в сообщении, в понедельник состоялись российско-сербские межведомственные консультации по вопросам безопасности.