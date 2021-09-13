В городе Гома на востоке ДР Конго прошло досрочное голосование на выборах в Госдуму

ПРЕТОРИЯ, 13 сентября. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах в Госдуму прошло в понедельник в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) вблизи от границы с Руандой. Об этом сообщил ТАСС представитель посольства РФ в ДРК.

"Проголосовали 22 гражданина России, - отметил сотрудник дипмиссии. - На избирательный участок пришли российские военные наблюдатели и гражданские служащие Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК), а также сотрудники российских авиакомпаний, работающие в Гоме".

Город, расположенный на берегу озера Киву, является административным центром провинции Северное Киву. Гома и его окрестности пострадали в мае из-за крупного извержения вулкана Ньирагонго, находящегося в 15 километрах к северу от города.

Голосование на выборах в Госдуму в столице ДРК Киншасе пройдет 19 сентября на избирательном участке, открытом на территории посольства РФ.