Путин соберет совещание с кабмином и руководством "Единой России"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание с членами правительства и руководством "Единой России".

Пресс-служба Кремля не уточнила темы встречи, отметив лишь, что "будут рассмотрены актуальные вопросы текущей повестки".

Путин регулярно - как правило, раз в несколько недель - проводит совещания с членами кабинета министров. На них президент заслушивает доклады по различным актуальным вопросам. По итогам этих встреч глава государства подписывает перечень поручений.

Однако на этот раз к участию в совещании, которое пройдет за несколько дней до выборов в Госдуму, приглашены и руководители "Единой России". Путин, который летом принимал участие в двух этапах съезда партии, внес свои предложения в предвыборную программу единороссов. Среди них - меры поддержки пенсионеров, индексация денежного довольствия военнослужащих, запрет списания социальных выплат по исполнительному производству.

В понедельник Кремль опубликовал поручения главы государства, в том числе адресованные правительству, по итогам августовского второго этапа съезда партии. В документе, в частности, зафиксированы требования президента выделить средства на ликвидацию аварийного жилищного фонда и рекомендация "Единой России" оказать содействие правительству в реализации разрабатываемой программы поддержки занятости молодежи, программ развития рынков труда в регионах с наиболее высоким уровнем безработицы или медленной динамикой восстановления занятости, а также региональных программ сопровождения людей с инвалидностью при трудоустройстве.