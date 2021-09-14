В Москве завершилась запись на онлайн-голосование

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. В Москве на участие в онлайн-голосовании поступило около 2,3 млн заявок. Почти 400 тыс. из них поступило через портал gosuslugi.ru. Голосование состоится 17-19 сентября. Об этом сообщили во вторник на интернет-странице сервиса наблюдения за регистрацией на онлайн-голосование.

Прием заявлений завершился 13 сентября в 23:59 мск.

"Сервис позволяет получать информацию о ходе проверки заявлений на участие в онлайн-голосовании, поданных на mos.ru, всего 1 870 079 заявок. <…> Заявления проходят обязательную проверку и на обновление информации в сервисе может потребоваться время. Сервис отображает заявления, поданные только через портал mos.ru", - сообщили на сайте, где уточняется, что кроме того, по состоянию на 09:00 мск 13 сентября на портале gosuslugi.ru также подано 395 292 заявления.

Как уточнил ТАСС зампредседателя Общественной палаты Москвы, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов, на данный момент обработано более 2,1 млн заявок.

В этом году в Москве, помимо выборов в Государственную думу, пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино, электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех уровней. Принять участие в онлайн-голосовании смогут зарегистрированные в Москве граждане России, обладающие активным избирательным правом, которым на день голосования исполнится 18 лет; также потребуется полная учетная запись на mos.ru.

Пользователи, подавшие заявление, получат уведомление с финальным статусом регистрации в качестве электронного избирателя. Оно будет направлено в личный кабинет на mos.ru, в виде смс-сообщения и по электронной почте. Москвичи, которые зарегистрируются на участие в электронном голосовании, будут исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.