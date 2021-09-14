Экипажи пяти судов проголосовали на "морских" участках на Чукотке

ТАСС, 14 сентября. Экипажи судов на Чукотке, которые в единый день голосования будут находиться в море, проголосовали на выборах депутатов Госдумы и Думы Чукотского АО. Процедура досрочного голосования на судах, приписанных к портам региона, в настоящее время завершена, сообщили ТАСС в окружном избиркоме.

"Территориальная избирательная комиссия Анадыря впервые в этом году провела досрочное голосование среди моряков пяти судов. Это две рыболовные шхуны, танкер и два сухогруза, которые будут находиться в море 17-19 сентября. Изначально планировалось провести голосование на восьми судах, но одно встало в порт, второе уходит во Владивосток - моряки будут голосовать там, а экипаж третьего судна проголосует в единый день голосования. Сделать это досрочно они не могут из-за высокой занятости", - сказали в избиркоме.

Досрочное голосование на Чукотке началось 29 августа, основной этап - 17-19 сентября. Свой выбор уже сделали около 1 300 человек, по планам проголосовать в труднодоступных местностях должны около 3 тыс. жителей Чукотки. В этом году в округе выбирают депутатов в Государственную думу и Думу Чукотского АО.