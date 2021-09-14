Захарова заявила, что ОБСЕ по-разному оценивает выборы к западу и к востоку от себя

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) руководствуется географическим принципом при оценке выборов, разделяя страны на находящиеся западнее и восточнее Вены, где расположена штаб-квартира ОБСЕ. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Мы видим, как ОБСЕ, которая находится в Вене, разделила свою оценку электоральных процессов просто по практически географическому признаку - к западу от себя и к востоку от себя. С августа 2020 года, соответственно, по нынешнее время в страны Западной Европы по линии ОБСЕ либо командировались экспертные команды, либо не направлялись наблюдатели вовсе", - констатировала Захарова.

При этом, отметила она, такие действия не означают, что у ОБСЕ нет претензий к западным странам. Сама организация выпускала не один доклад о грубых электоральных нарушениях, например в Норвегии, напомнила официальный представитель МИД. "К востоку от ОБСЕ - это массированные миссии, которые насчитывают большое число людей и назначаются в этот же самый период", - добавила Захарова.