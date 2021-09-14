Лавров выступит на сессии Генассамблеи ООН 25 сентября

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на фоне улучшения эпидемической обстановки примет очное участие в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также проведет на ее полях 21-27 сентября несколько двусторонних встреч. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"14 сентября открылась 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Российскую делегацию на ней возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, выступление которого в зале ГА запланировано на 25 сентября. С удовлетворением отмечаем, что вследствие улучшения эпидемиологической обстановки министр, равно как и многие его коллеги из других стран, примет участие в работе предстоящей сессии в очном формате, а также проведет на полях ее общеполитической дискуссии (21-27 сентября) целый ряд двусторонних встреч с зарубежными партнерами", - говорится в сообщении.

Как отметила дипломат, такие личные контакты "остаются незаменимым элементом дипломатического искусства" и "дают возможность странам с разными, подчас диаметрально противоположными интересами находить компромиссы по ключевым вопросам мирового развития".

По ее словам, несмотря на "нынешнюю турбулентную обстановку в мире, ООН уверенно сохраняет статус безальтернативного форума для сопряжения усилий мирового сообщества по нейтрализации актуальных угроз благосостоянию человечества". Особое значение такая работа приобретает "на фоне нарастания трансграничных вызовов в различных сферах - от борьбы с терроризмом до противодействия рискам международной информационной безопасности", уверена официальный представитель дипведомства.

Дипломат отметила, что на 76-й сессии ГА ООН Россия "будет традиционно руководствоваться необходимостью укрепления центральной координирующей роли ООН в мировых делах". "Вот уже более 75 лет Всемирная Организация несет в себе дух подлинной многосторонности, и наша общая задача - содействовать укреплению ее авторитета и повышению практической отдачи от ее деятельности", - подчеркнула она.

"Исходим из того, что никакие искусственно созданные форматы в духе миропорядка, основанного на правилах, не смогут стать достойной заменой уникальному объединительному потенциалу Всемирной Организации, а также заложенным в ее устав фундаментальным международно-правовым нормам, - продолжила Захарова. - В этой связи выступаем со всеобщим призывом отказаться от односторонних действий и осознать, что только приверженность равноправному сотрудничеству и способность слышать друг друга позволят нам успешно пройти текущие испытания".