Путин обсудил на встрече с Асадом ситуацию в Афганистане

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил на встрече в Кремле с президентом Сирии Башаром Асадом ситуацию в Афганистане. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Провели обширный обмен мнениями, прежде всего по двусторонним отношениям, по ситуации в самой Сирии. Конечно же, Афганистан. Обменялись мнениями о дальнейших планах по дальнейшему развитию взаимодействия", - сказал Песков.

По словам Пескова, Асад уже вернулся в Сирию и сейчас находится в Дамаске.

Президенты провели встречу в понедельник. Предыдущая встреча Путина с Асадом состоялась в ноябре 2020 года, из-за ситуации с коронавирусом она проходила в режиме видеоконференции. На ней обсуждалась обстановка в Сирии, в том числе борьба с терроризмом и возвращение на родину беженцев.

Последний раз Путин посещал эту страну в январе 2020 года. Российский президент побывал в Дамаске, где посетил командный пункт группировки Вооруженных сил РФ в Сирии. Он также заслушал доклады военных о положении дел в различных регионах республики. Во время той поездки состоялась и предыдущая очная встреча двух лидеров.