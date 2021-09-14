Песков не стал комментировать информацию СМИ о прибытии российских инструкторов в Мали

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать утверждения ряда СМИ о присутствии в Мали инструкторов из России, переадресовав вопрос в Министерство обороны РФ.

"Я ничего не могу сказать по этому вопросу, это нужно в Минобороны обращаться", - сказал представитель Кремля журналистам во вторник.

Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи.