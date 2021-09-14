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Песков не стал комментировать информацию СМИ о прибытии российских инструкторов в Мали

Представитель Кремля переадресовал вопрос об этом в Минобороны
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать утверждения ряда СМИ о присутствии в Мали инструкторов из России, переадресовав вопрос в Министерство обороны РФ.

"Я ничего не могу сказать по этому вопросу, это нужно в Минобороны обращаться", - сказал представитель Кремля журналистам во вторник.

Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи.

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