Песков: совещание Путина с кабмином и "Единой Россией" будет крупным и содержательным

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Целый ряд докладов от представителей правительства РФ и партии "Единая Россия" запланирован на совещании, которое президент РФ Владимир Путин проведет в режиме видеоконференции во вторник. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня запланировано весьма крупное и содержательное совещание с членами правительства и руководством "Единой России", - сказал Песков.

По его словам, на нем выступит сам Путин, а также будут доклады по разным темам. Так, вице-премьер Татьяна Голикова доложит о мерах социальной поддержки населения, в том числе о единовременных выплатах пенсионерам, глава Минобороны Сергей Шойгу расскажет о выплатах военным, детский омбудсмен Анна Кузнецова сделает сообщение о комплексной поддержке семей с детьми, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева - о программе капремонта школ, главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко - о программе медицинской реабилитации граждан. Вице-премьер - глава аппарата кабмина Дмитрий Григоренко расскажет об инициативах в сфере техосмотра и моратории на проверки малого бизнеса, вице-премьер Марат Хуснуллин сделает доклад об инфраструктурном развитии регионов и других темах, вице-премьер Александр Новак - о социальной газификации, вице-премьер Дмитрий Чернышенко - о развитии "Почты России" на селе и о поддержке ИТ-отрасли, глава Минприроды Александр Козлов - о ситуации в лесном комплексе и мерах по охране лесов от пожаров, министр культуры Ольга Любимова - о программе "Пушкинская карта" и о модернизации учреждений культуры.

Также на заседании выступит председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, который расскажет о "нулевом чтении" проекта бюджета на очередную трехлетку в Госдуме, а секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак - о предвыборной программе партии.

Кроме того, на совещании может выступить премьер-министр РФ Михаил Мишустин, добавил Песков. Он отрицательно ответил на вопрос, будет ли в мероприятии принимать участие зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Отвечая на вопрос, станет ли постоянным такой формат совещаний у президента с участием представителей как кабмина, так и "Единой России", Песков сказал: "При необходимости". "Партия является инициатором очень многих решений и вплотную прорабатывала это с кабинетом министров, поэтому возникла такая необходимость проведения именно такого мероприятия", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев не примет участия в совещании, которое проведет во вторник президент страны Владимир Путин с членами правительства и единороссами. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Возможно, у него другие планы на сегодня <...>. Да, участие Дмитрия Анатольевича не запланировано", - сказал Песков, уточнив по просьбе журналистов, будет ли Медведев участвовать в этом мероприятии.

Говоря о совещании в целом, Песков отметил, что оно будет "весьма крупным и содержательным".