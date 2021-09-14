Путин обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Афганистане

МОСКВА 14 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым обсудил ситуацию в Афганистане и условился о дальнейших личных контактах, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, в ходе которого была обсуждена ситуация в Афганистане и условлено о дальнейших личных контактах", - говорится в сообщении.

Мирзиёев примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Душанбе 16-17 сентября. На полях этого мероприятия он планировал провести ряд встреч, в том числе с Путиным.

Однако глава российского государства во вторник заявил, что перейдет на самоизоляцию из-за случаев ковида в его окружении. С учетом этого президент России примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств - членов ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции.