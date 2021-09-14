Более 10 тыс. избирателей в Москве самостоятельно отозвали заявления на онлайн-голосование

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Около 10,5 тыс. избирателей в Москве подали и самостоятельно отозвали заявления на онлайн-голосование, которое состоится 17-19 сентября. Об этом сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

"В Москве подали заявление на электронное голосование, а потом его сами отозвали 10 434 человека", - сказал Венедиктов.

Прием заявлений на дистанционное электронное голосование завершился в 23:59 мск 13 сентября, всего поступило около 2,3 млн заявок, почти 400 тыс. из них - через портал госуслуг.

В этом году в Москве, помимо выборов в Государственную думу, пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино, электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех уровней. Принять участие в онлайн-голосовании могут зарегистрированные в Москве граждане России, обладающие активным избирательным правом, которым на день голосования исполнится 18 лет. Также требуется полная учетная запись на mos.ru.

Пользователи, подавшие заявление, получат уведомление с финальным статусом регистрации в качестве электронного избирателя. Оно будет направлено в личный кабинет на mos.ru, в виде смс-сообщения и по электронной почте. Москвичи, зарегистрированные на участие в электронном голосовании, будут исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.