Все избирательные участки в НАО оснастили системами видеонаблюдения

ТАСС, 14 сентября. Все избирательные участки на территории Ненецкого автономного округа (НАО) оснащены системами видеонаблюдения и видеофиксации. Запись происходящего на участках будет вестись в дни голосования 17, 18 и 19 сентября, сообщила ТАСС секретарь окружного избиркома Людмила Таскаева.

"Видеонаблюдение организовано на всех участках. На небольших участках, где 90-100 избирателей, будет вестись видеофиксация при помощи видеорегистраторов и ноутбуков. Таких маленьких участков у нас восемь", - сказала Таскаева.

Информация с видеокамер будет передаваться на защищенный портал, доступ к которому будут иметь региональные отделения политических партий и кандидаты, зарегистрированные на выборах депутатов Государственной думы. Задача видеорегистраторов - фиксировать сохранность избирательных документов.

Всего в Ненецком АО сформировано 55 избирательных участков, в регионе зарегистрирован 33 971 избиратель.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В единый день голосования в НАО, кроме выборов в Госдуму, пройдут дополнительные выборы в городской совет Нарьян-Мара, в двух поселениях будут выбирать главу и депутатов местных советов, в Амдерме и Омском сельсовете выберут депутатов местных советов.