Путин призвал сохранить слаженную работу между парламентом и кабмином

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Слаженная работа между парламентом и правительством РФ должна быть сохранена и в будущем, потому что от нее зависит конечный результат предпринимаемых властями действий. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ и руководством "Единой России".

"Я знаю, что "Единая Россия", ее действующие депутаты и кандидаты на предстоящих выборах тесно работают с профильными министерствами, вице-премьерами по каждому направлению. Нам очень важно сохранить такую слаженную работу между парламентом и правительством на будущее, потому что именно от слаженной работы исполнительной и законодательной ветвей власти зависит конечный результат", - подчеркнул он.

Глава государства добавил, что это "чрезвычайно важная вещь", и попросил доложить о том, как идет работа на данном этапе. "Важно и впредь сохранить эту координацию обеих ветвей власти. Действовать нужно слаженно, как одна команда", - указал он.

Принятые меры

Путин напомнил о том, что в этом году во время послания Федеральному собранию, съезда "Единой России" и других крупных мероприятий был намечен "целый ряд важных инициатив, имеющих особе значение для развития страны, укрепления отечественной экономики, социальной сферы". "И, в конечном счете, для повышения благополучия граждан", - заметил он.

Президент РФ пояснил, что речь идет в том числе о поддержке семей с детьми, людей старшего поколения, об укреплении социальных гарантий военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Были заявлены и новые масштабные программы по расселению аварийного жилья и ремонту школ, по газификации жилых домов в городах и поселках, напомнил глава государства. В числе других решений - новые возможности регионов по развитию инфраструктуры, поддержке малого, среднего бизнеса, содействию занятости, перечислил президент.

"Это масштабные мероприятия, требующие огромных финансовых ресурсов. Сегодня хотел бы услышать от вас информацию о том, как идет работа по всем этим ключевым направлениям", - обратился Путин к участникам совещания.

Он отметил, что многие из упомянутых решений были инициированы "Единой Россией" по итогам обращений граждан, регулярных встреч с людьми в регионах, и эти предложения вошли в "по сути народную программу партии". Часть из них сейчас исполняется правительством, воплощается в конкретные нормативные документы, планы и программы, а некоторые проекты уже реализованы, заметил президент.

"Поэтому я пригласил сегодня к участию в нашей встрече, в нашем совещании представителей "Единой России", чтобы еще раз вместе посмотреть, как идет подготовка тех решений, которые предлагается заложить в федеральный бюджет, и, конечно, как планируется организовать контроль за их исполнением в будущем, в том числе с участием партии, разумеется, ее региональных отделений, представителей в законодательных органах всех уровней", - подытожил он.