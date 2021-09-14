Памфилова: ЦИК создал равные возможности для избирательной кампании в условиях пандемии

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Центризбирком обеспечил кандидатам и партиям равные возможности при проведении избирательной кампании в условиях пандемии нового коронавируса. Об этом сообщила во вторник председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на международной конференции "Роль гражданского общества в обеспечении демократических стандартов организации и проведения выборов".

"Если говорить о специфике пандемии, то мы постарались помочь нашим кандидатам. Во всех регионах по нашим рекомендациям были созданы равные возможности по ведению избирательной кампании в этот период", - сказала Памфилова.

В частности, по ее словам, были организованы специальные места, где соблюдались меры санитарной безопасности, "чтобы партии и кандидаты на равных условиях могли собирать подписи".

Также она отметила, что были даны рекомендации, которые касались бесконтактного формата общения кандидатов и партий с избирателями.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.