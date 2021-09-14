Слуцкий: Киеву нужно строить не военное государство, а отношения с Москвой и Минском

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Украина нужна Западу как плацдарм для проекта "Антироссия", ей необходимо вернуться к добрососедским отношениям с РФ и Белоруссией. Такое мнение во вторник в своем Telegram-канале выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывания главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.

Кулеба в интервью британскому изданию The Independent ранее заявил, что Украина "извлекла несколько горьких уроков" о невыполненных обещаниях стран Запада, теперь стране нужно научиться превращаться в "гибкое военное государство", подобное Израилю.

"Но урок, по сути, усвоен так и не был. Понятно, что рано или поздно в Киеве должны были прозреть относительно того, какую реальную "ценность" представляет Украина для Запада", - написал Слуцкий. По его словам, "Украина была откровенно использована как плацдарм в проекте "Антироссия", а в геополитическом смысле - как пешка в игре Вашингтона".

Глава комитета подчеркнул, что "не военное государство по примеру Израиля, а возврат к добрососедским отношениям с Россией и Белоруссией" является залогом мирного будущего "общего славянского дома". "Украинцы, русские, белорусы - это братские народы с общей историей и культурой, у которых нет иного пути, как быть вместе", - заключил Слуцкий.