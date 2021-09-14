Мишустин: взаимодействие с "Единой Россией" помогает кабмину лучше понимать запросы людей

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство за счет взаимодействия с партией "Единая Россия" может лучше понимать потребности регионов, запросы людей и ситуацию на местах в целом. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании президента России Владимира Путина с кабинетом министров и руководством этой партии.

Он обратил внимание на то, что в послании Федеральному собранию и на съезде "Единой России" глава государства выступил с очень важными инициативами. "Над их реализацией правительство работало в тесном сотрудничестве с коллегами из партии", - указал глава кабмина. "Такое взаимодействие позволяет лучше понимать потребности регионов, запросы людей, оценивать ситуацию на местах. Это и есть пример той самой обратной связи с гражданами, о важности которой вы говорите", - доложил он президенту.

Это касается и дополнительных социальных мер поддержки граждан, и помощи регионам с обновлением парка школьных автобусов и машин скорой помощи, пояснил председатель правительства РФ. "Вместе с представителями "Единой России" мы работаем и по различным программам, в частности, это капитальный ремонт школ по всей стране, развитие дорожной инфраструктуры, расселение аварийного жилья", - перечислил премьер.

Кабмин совместно с "Единой Россией" также будут следить за тем, как реализуется второй пакет мер поддержки IT-отрасли. "Он был подготовлен при непосредственном участии партии", - заметил Мишустин.

Он заверил, что власти будут и дальше уделять внимание модернизации общественного транспорта, поддержке предпринимательства и другим решениям.

"Мы продолжим совместную работу над этими инициативами. Они направлены на решение вопросов, которые имеют большое значение для людей, ведь у нас общая цель - повышение качества жизни каждого человека в нашей стране. Мы будем делать для этого все необходимое", - подытожил премьер.