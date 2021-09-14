Нарышкин проголосует на выборах в Госдуму на родине основателя советской разведки Артузова

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин проголосует в пятницу на выборах депутатов Госдумы в городе Кашин в Тверской области, на родине советского разведчика, начальника внешней разведки (август 1931 - май 1935 годы) Артура Артузова. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе пресс-бюро СВР.

Нарышкин отдаст свой голос на избирательном участке №330 в Кашинской центральной библиотеке. "После завершения процедуры голосования директор СВР России осмотрит выставку, посвященную Артуру Христиановичу Артузову, и передаст книги в Кашинскую центральную библиотеку", - информировали в пресс-бюро.

Кроме того, глава СВР примет участие в церемонии открытия улицы имени Артузова. Ожидается, что участником торжественной церемонии также станет губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Нарышкин был председателем Госдумы в 2011-2016 годах.

Артузов (настоящая фамилия Фраучи) - один из основателей советской разведки и контрразведки, корпусной комиссар. Родился 18 февраля 1891 года в селе Устиново (ныне входит в состав Кашинского района) Тверской губернии в семье сыровара. В феврале 1917 года с отличием закончил металлургический факультет Петербургского политехнического института, работал инженером- проектировщиком в Металлургическом бюро профессора Владимира Грум-Гржимайло. Артузов свободно владел четырьмя иностранными языками. Он принимал активное участие в проведении таких легендарных операций советской контрразведки, как "Синдикат-2", "Трест" и другие. В мае 1937 года Артузов был арестован по обвинению в "сочувствии троцкизму, организации антисоветского заговора в НКВД и РККА, а также в подготовке терактов", а в августе был расстрелян.