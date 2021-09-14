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Смена власти в Афганистане
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Замглавы МИД РФ и глава МККК обсудили сотрудничество в контексте ситуации в Афганистане

Также в ходе встречи продолжалось подробное обсуждение гуманитарной повестки в Сирии и Нагорном Карабахе

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер обсудили во вторник в Женеве шаги по укреплению сотрудничества в контексте гуманитарной ситуации в том числе в Афганистане.

"В ходе встречи продолжено подробное обсуждение текущей гуманитарной повестки в Афганистане, Сирии, Нагорном Карабахе, а также других регионах. В этом контексте рассмотрены практические аспекты укрепления взаимодействия России и МККК", - говорится в сообщении МИД РФ.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября движение заявило об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября объявило состав временного правительства страны.

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АфганистанРоссияВершинин, Сергей ВасильевичСмена власти в Афганистане
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