В Петербурге не будет видеонаблюдения на участках в больницах и воинских частях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Видеонаблюдением на предстоящих выборах будут оснащены 95% избирательных участков в Санкт-Петербурге, исключение составят 112 участков, расположенных в больницах и воинских частях, сообщили журналистам во вторник в аппарате горизбиркома.

"В Санкт-Петербурге видеонаблюдение установлено в 95% избирательных участков города. <…> По всему Санкт-Петербургу - всего 112 участков без видеонаблюдения, это, в том числе, 104 участка, где голосуют военнослужащие, восемь - учреждения здравоохранения", - рассказали в горизбиркоме.

Кроме того, на 43 участках будут установлены видеорегистраторы. "Это те места, где технически нет возможности сделать онлайн-наблюдение (входят в 95%)", - пояснили ТАСС в аппарате.

Ситуация вокруг "Яблока"

13 сентября председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков обратился к главе Центризбиркома Элле Памфиловой с просьбой принять меры в связи с отсутствием видеонаблюдения на части избирательных участков в двух районах Петербурга. В партии подчеркивали, что на 112 избирательных участках из 1 940 "не будет ни видеонаблюдения, ни видеорегистраторов", и большая часть из них приходится на округа, по которым в Госдуму и заксобрание Петербурга баллотируется зампред "Яблока" Борис Вишневский. В пресс-службе партии отмечали, что одной из причин отказа от видеонаблюдения является "отсутствие технической возможности его организовать", поскольку в этих двух районах (Адмиралтейский и Центральный) находятся много зданий - памятников культуры, а комитет по охране памятников запрещает размещать камеры.

В частности, Центральный одномандатный избирательный округ оснащен системой видеонаблюдения на 80%. В округе находятся 48 избирательных участков, где голосуют военнослужащие. В помещениях для голосования, находящихся на избирательных участках, в границах которых находятся воинские части и где голосуют военнослужащие, за исключением помещений для голосования, находящихся на избирательных участках, образованных в воинских частях, средства видеонаблюдения применяются по письменному согласованию ТИК с командиром воинской части. На этих участках не будет видеонаблюдения.

Ранее в рамках предвыборной кампании в Петербурге два кандидата в депутаты заксобрания (по одномандатному округу №2) сменили имя и фамилию, став полными тезками Вишневского. Кроме того, они поменяли себе внешность, став похожими на кандидата от "Яблока". На заседании 6 сентября председатель Центризбиркома России попросила главу городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга Наталью Чечину заменить плакаты с изображением двух двойников кандидата Вишневского, а также предложила этим двум кандидатам сняться с выборов.