Рябков: Россия нацелена на результативность в диалоге с США по стратегической стабильности

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что диалог с Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности будет результативным и поможет сторонам сформулировать конечные цели на этом направлении. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу RT Arabic.

"Что касается стратегической стабильности, то обсуждение по этому вопросу ведут не только МИД, но также Росатом, Роскосмос и другие ведомства. То же самое происходит и в США <...>. Мы недавно провели консультации в формате видеосвязи. <...> Мы надеемся, что этот диалог не будет вестись ради диалога, а, напротив, что мы сможем сформулировать конечные цели, а также определимся хотя бы в первом приближении с тем, как дальше организовывать этот процесс", - отметил замминистра.

Рябков добавил, что сейчас стороны ведут дискуссии по формату рабочих групп. "Они важны для того, чтобы фокусироваться на отдельных сюжетах двусторонней повестки", - пояснил он.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что также не прерываются контакты Москвы с Вашингтоном и по темам Афганистана, Сирии и Ирана.