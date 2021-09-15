За выборами в Госдуму будут следить как минимум 249 зарубежных наблюдателей

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что 249 международных наблюдателей из 55 стран подтвердили, что приедут в РФ для оценки проведения выборов депутатов в Госдуму.

"На сей момент, по предварительным данным (это еще не окончательные итоги регистрации), подтвердили свое участие 249 международных наблюдателей из 55 стран. Подчеркиваю, это именно те, кто имеет статус международного наблюдателя, а не эксперта", - сказала Памфилова в интервью "Российской газете", опубликованном в среду.

По ее словам, ЦИК с большим уважением относится к международным наблюдателям и обеспечит им все необходимые условия для полноценного наблюдения. "Зарубежные институты и международные организации, приглашенные по линии Госдумы и Совета Федерации, а также по линии МИД России (Исполком СНГ и ШОС), ЦИК России (партнерские органы из 36 стран и семь международных организаций), с большим пониманием откликнулись на наши приглашения, приняв во внимание ограничения в условиях пандемии. Подобным образом поступила и Парламентская ассамблея Совета Европы, которая направила в РФ свою миссию по оценке выборов", - отметила глава ЦИК.

Она добавила, что при этом главным критерием легитимности выборов в сентябре станет доверие именно российских граждан.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.