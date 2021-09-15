Норов заявил, что ШОС воспринимается на международной арене как надежный партнер

ПЕКИН, 15 сентября. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) за 20 лет своего существования заслужила широкое признание в мире и воспринимается на международной арене как надежный и предсказуемый партнер. Об этом заявил ТАСС в среду генеральный секретарь ШОС Владимир Норов в преддверие юбилейного саммита организации, который пройдет в Душанбе 16-17 сентября.

"Сегодня ШОС достигла значимых результатов в своей деятельности и заслужила широкое международное признание как авторитетная и влиятельная межправительственная региональная организация, воспринимается на международной арене как надежный и предсказуемый партнер", - сказал он.

По словам Норова, "два прошедших десятилетия подтвердили, что стратегический выбор по созданию ШОС, сделанный в июне 2001 года главами государств-основателей, оказался верным и дальновидным". Как указал он, за короткий по историческим меркам период ШОС стала "одной из крупнейших в мире систем регионального взаимодействия с акцентом на гарантии политической стабильности, укрепление безопасности и расширение торгово-экономического сотрудничества".

"Организация явила собой уникальный прецедент устойчивого объединения государств, радикально различающихся по военно-политическому потенциалу, финансово-экономической мощи, социально-культурным традициям, - продолжил генеральный секретарь. - Это стало возможным благодаря тому, что государства-учредители смогли сформировать отвечающий взаимным интересам и подходам общий знаменатель, краеугольным камнем которого являются учет интересов и взаимное уважение друг друга, отказ от вмешательства во внутренние дела, силовых методов и претензий на доминирование".

Он также отметил, что "спустя 20 лет можно с уверенностью констатировать значительную стабилизирующую роль ШОС в регионе, несмотря на существование ряда очагов затяжных вооруженных конфликтов вблизи его границ".

Третья декада

"Сегодня ШОС вступает в третье десятилетие, в принципиально новый период своего развития, обусловленный серьезными изменениями в регионе и мире в целом", - продолжил генсек. По его словам, "в настоящее время международные отношения проходят через этап глубокой трансформации, укрепления новых политических и экономических центров влияния, формирования миропорядка на принципах многополярности, укрепления регионального уровня глобального управления и усиления позиций развивающихся стран".

"В этих условиях ШОС вносит весомый вклад в строительство международных отношений нового типа, воплощающих взаимное уважение, справедливость, равенство и взаимовыгодное сотрудничество", - подчеркнул он.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. В 2017 году полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан. В работе объединения также принимают участие четыре страны-наблюдателя (Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).