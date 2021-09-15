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Единый день голосования
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Международные наблюдатели получат доступ к видеонаблюдению за выборами в Госдуму

Кроме того, журналисты также имеют возможность все три дня присутствовать в центрах общественного наблюдения

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Международные наблюдатели и журналисты будут иметь полный доступ к видеонаблюдению в центрах общественного наблюдения за выборами в Госдуму на протяжении всех трех дней голосования - с 17 по 19 сентября. Об этом сообщил журналистам председатель координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

"Центры работают все три дня, в том числе здесь, в Общественной палате РФ, работает наш главный ситуационный центр. Конечно, международным наблюдателям, у которых есть этот статус, будет обеспечен полный доступ к нашим центрам, где будет осуществляться видеонаблюдение", - сказал Григорьев.

Он добавил, что журналисты также имеют возможность все три дня присутствовать в центрах общественного наблюдения.

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