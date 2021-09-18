Консул РФ посетила задержанного в Чехии по запросу Украины Александра Франчетти

ПРАГА, 18 сентября. /ТАСС/. Заведующая консульским отделом посольства РФ в Чехии посетила в пятницу в пражской тюрьме Панкрац задержанного в Чехии по запросу Украины гражданина России Александра Франчетти. Об этом сообщил в субботу ТАСС пресс-секретарь дипломатического представительства Николай Брякин.

"Заведующая консульским отделом посетила в пятницу (17 сентября) гражданина РФ Александра Франчетти в тюрьме Панкрац, - отметил он. - Это не первая ее встреча с ним. Первая встреча состоялась вскоре после его задержания в прошедшее воскресенье (12 сентября) в международном аэропорту Праги. Посольство находится в постоянном контакте с Александром Франчетти, его адвокатом и родственниками. Россиянину оказывается вся необходимая консульская поддержка".

Городской суд в Праге принял во вторник решение взять под стражу Франчетти из опасений, что он может покинуть республику. Франчетти переведен в пражскую тюрьму Панкрац. Там он будет ожидать решения чешских властей по вопросу об экстрадиции на Украину. Процесс, как говорят чешские юристы, может занять около года. В настоящий момент проводится расследование дела.

По данным СМИ, задержание россиянина на основании выданного Киевом международного ордера на арест связано с его активным участием в 2014 году в событиях, приведших к воссоединению Крыма с Россией.