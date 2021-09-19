Генконсул РФ: США сообщили о готовящейся акции около представительства России в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. США оповестили российскую сторону о готовящейся акции с участием 50 человек на территории вокруг генерального консульства России в Нью-Йорке, где находится участок по выборам депутатов Государственной думы. Об этом сообщил в воскресенье журналистам генеральный консул РФ Сергей Овсянников.

Говоря о возможности провокаций на территории вокруг участка, он отметил, что необходимо проследить за развитием ситуации. "Это покажет время, с 12:00 до 15:00 [19:00 и 22:00 мск], потому что обещали, что будет небольшой сбор людей, которые будут выступать с неизвестно какими требованиями, - сказал Овсянников. - Нас об этом оповестила американская сторона. Сказали нам об этом в среду - четверг. Заранее нам сказали, что ожидается до 50 человек с 12:00. Обычно так всегда и есть".

"Пока дополнительной безопасности [вокруг диппредставительства] нет, никакой пока нет", - отметил дипломат.

На вопрос, были ли попытки вмешательства извне в ход голосования, генконсул ответил: "[По состоянию] на 10:00 нет".