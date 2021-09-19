"Единая Россия" лидирует на выборах в парламент Ингушетии

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" набирает более 73% голосов на выборах в Народное Собрание (парламент) Ингушетии по результатам обработки первых протоколов участковых избирательных комиссий. Это следует из данных табло ЦИК.

По итогам обработки 2,92%, за "Единую Россию" проголосовали 73,59% избирателей. На втором месте - КПРФ, которая набирает 11,96%, третий результат у партии "Справедливая Россия - За правду" - 7,46%, ЛДПР набирает 4,28% голосов.

В Ингушетии для участия в выборах в Госдуму и местный парламент по федеральному округу зарегистрировано 14 политических партий. По Ингушскому одномандатному округу № 13 в выборах в Госдуму участвуют 5 кандидатов, все они выдвинуты политическими партиями. В выборах депутатов Народного собрания республики участвуют 4 региональных отделения партий.