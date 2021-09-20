"Единая Россия" лидирует на выборах в парламент Чечни

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" набирает более 87% голосов избирателей на выборах в парламент республики после обработки первых протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных табло ЦИК.

По итогам обработки 0,62% протоколов за "Единую Россию" подано 87,61% голосов. На втором месте КПРФ с 6,32% голосов, на третьем - партия "Справедливая Россия - За правду" - 6,08 %.

С 17 по 19 сентября 2021 года в Чеченской Республике проходят выборы главы региона, депутатов Государственной думы, депутатов республиканского парламента V созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований. В списках избирателей - 754 031 человек. Для голосования задействованы 12 территориальных и 495 постоянных участковых избирательных комиссий.