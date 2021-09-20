Экс-мэр Якутска Авксентьева объяснила успех "Новых людей" запросом избирателей на перемены

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Советник лидера партии "Новые люди" Алексея Нечаева, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева объяснила журналистам высокий предварительный результат партии на выборах запросом избирателей на перемены и содержанием партийной программы.

"На наших глазах меняется политический рельеф и, самое главное, сознание людей. Когда люди готовы голосовать за молодую партию, это говорит о том, что, действительно, есть огромный запрос на перемены. Гораздо важнее те изменения, свидетелями которых мы с вами сейчас являемся", - сказала Авксентьева на онлайн-марафоне "Ночь выборов".

"Почему столь впечатляющий успех "Новых людей", новобранцев этой предвыборной кампании? Мы абсолютно отвечаем запросам, требованиям и чаяниям людей, это совершенно иные стандарты общения, поэтому вы сейчас наблюдаете новую политику, новые стандарты и правила взаимодействия власти и граждан", - подчеркнула экс-мэр Якутска.

По результатам обработки 30,41% протоколов "Единая Россия" получает 45,08% голосов на выборах депутатов Госдумы по партийным спискам, КПРФ набирает 21,86%, ЛДПР - 8,36%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,43%, "Новые люди" - 6,35%, следует из данных ЦИК.