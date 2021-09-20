Единоросс Сергей Коткин победил на выборах в Госдуму по округу в Ненецком АО

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Представитель "Единой России" Сергей Коткин избран депутатом Госдумы по одномандатному округу №221 в Ненецком автономном округе по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, сообщили в понедельник ТАСС в окружном избиркоме.

"Сергей Коткин от партии "Единая Россия" набрал 39,57% голосов избирателей, за него проголосовали 5 072 человека", - сообщили в избиркоме.

На втором месте представитель КПРФ Михаил Райн, у него 35,73% голосов. Андрей Смыченков из ЛДПР набрал 6,85%.

Всего в Госдуму по одномандатному избирательному округу № 221 выдвигались шесть кандидатов - от ЛДПР, "Зеленых", "Справедливой России - За правду", "Единой России", КПРФ, "Коммунистов России".