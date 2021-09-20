Гладков побеждает на выборах главы Белгородской области после обработки 99,29% протоколов

БЕЛГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков побеждает на выборах главы региона после обработки 99,29% протоколов, набирая 78,82% голосов, сообщил ТАСС глава избиркома Игорь Лазарев.

"Введено [в систему] протоколов 99,29%. Гладков Вячеслав Владимирович ("Единая Россия") - 78,82%", - сказал Лазарев.

На втором месте находится первый секретарь комитета Белгородского городского отделения КПРФ Кирилл Скачко с 9,92% голосов, следом идет директор ЗАО "Аспектцентр" Юрий Осетров ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 3,76%. Помощник депутата Госдумы Евгений Дремов (ЛДПР) набирает 2,9% голосов, председатель правления регионального отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Абельмазов также набирает 2,9%.

Для победы кандидат в губернаторы должен набрать как минимум 50% голосов плюс один голос.