Лидер "Родины" Журавлев побеждает на выборах в Госдуму в Тамбовском одномандатном округе

ТАМБОВ, 20 сентября. /ТАСС/. Лидер партии "Родина" Алексей Журавлев по итогам обработки 97,07% протоколов набирает 52,58% голосов в Тамбовском одномандатном округе №177. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в региональном избиркоме.

"Алексей Журавлев после обработки 97,07% протоколов набирает по округу №177 52,58% голосов, на втором месте - Андрей Жидков от КПРФ с 16,95% голосов, на третьем - Павел Плотников от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", у него 6,99%", - сообщил собеседник агентства.

Журавлев входил в состав Госдумы шестого и седьмого созыва.