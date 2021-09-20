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Единый день голосования

"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Калужской области

Партия набрала 36,35% голосов

ТАСС, 20 сентября. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму по единому списку в Калужской области, набрав 36,35% голосов по результатам обработки 100% протоколов. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в облизбиркоме.

"После обработки 100% протоколов "Единая Россия" набрала 36,35%", - сообщили в облизбиркоме.

По его данным, КПРФ получает 22,01% голосов, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 10,82%, ЛДПР - 9,46%, "Новые люди" - 8,06%.

В одномандатных округах также лидируют представители "Единой России": депутат Госдумы седьмого созыва Геннадий Скляр набрал 33,28% голосов, уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова - 35,69%.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияКалужская область
Единый день голосования
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