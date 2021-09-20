"Единая Россия" лидирует в Краснодарском крае на выборах депутатов Госдумы с 60,92%

ТАСС, 20 сентября. Партия "Единая Россия" набирает 60,92% голосов на выборах депутатов Госдумы в Краснодарском крае после обработки 96,6% бюллетеней, говорится в материалах региональной избирательной комиссии в понедельник.

В числе партий, получивших наибольшее количество голосов по избирательным округам, по предварительным результатам, "Единая Россия" набирает 60,92% голосов после обработки 96,6% бюллетеней. Уточняется, что явка на выборы в регионе составила 65,19%. КПРФ, по предварительным данным, набирает 15,69% голосов, "Справедливая Россия - за правду" - 6,18%.

На Кубани работали более 2,8 тыс. избирательных участков. На территории Краснодарского края проходили выборы депутатов Государственной думы, выборы глав городских и сельских поселений, дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований и выборы членов Совета федеральной территории Сириус первого созыва. На вакантные мандаты депутатов Госдумы в восьми округах претендуют 84 кандидата.