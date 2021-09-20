Единороссы Азимов и Валенчук лидируют на выборах в Госдуму в Кировской области

ТАСС, 20 сентября. Выдвинутые "Единой Россией" в двух одномандатных округах Кировской области кандидаты в депутаты Госдумы восьмого созыва лидируют после обработки 99,15% протоколов, следует из данных табло в информационном центре избирательной комиссии Кировской области.

Так, Рахим Азимов набирает 43,76% голосов избирателей в кировском округе № 105. В Кирово-Чепецком округе № 106 лидирует Олег Валенчук с 31,37% голосов. Вслед за единороссами по обоим округам идут представители "Справедливой России - Патриотов - За правду": Альберт Бикалюк с 14,93% голосов по округу № 105 и Надежда Сураева с 24,19% голосов по округу № 106. На третьем месте по одному округу - представитель ЛДПР Кирилл Черкасов с 7,38% голосов, по второму - Сергей Мамаев от КПРФ с 15,47% голосов.