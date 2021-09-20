Кандидаты от "Единой России" стали депутатами Госдумы от Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 20 сентября. /ТАСС/. Кандидаты от партии "Единая Россия" Александр Спиридонов и Елена Вторыгина стали депутатами Госдумы от Архангельской области по двум одномандатным округам. Об этом в понедельник сообщил ТАСС председатель областной избирательной комиссии Андрей Контиевский.

"По избирательному округу №72 избран Александр Спиридонов, по округу №73 - Елена Вторыгина", - сказал он. Всего в Госдуму в одномандатных избирательных округах № 72 и № 73 было зарегистрировано по десять кандидатов от партий.

Явка на выборах в Архангельской области составила 41,5%, в 2016 году явка была 36,59%. По федеральному округу лидером стала партия "Единая Россия" с 32,21% голосов, на втором месте КПРФ с 18,7%, у ЛДПР - 12,93% голосов, партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" получила 11,17 %, "Новые люди" - 9,68%.

Александр Спиридонов закончил Севмашвтуз, филиал Санкт-Петербургского государственного морского технического университета по специальности "судовые энергетические системы". С 2021 года является руководителем по специальным проектам судостроительного комплекса "Севмаш". В 2019 году стал одним из победителей конкурса "Лидеры России".

Елена Вторыгина в 2000 году окончила Северный институт предпринимательства по специальности "юриспруденция" и Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности "государственное и муниципальное управление". С декабря 2004 года стала депутатом Архангельского областного собрания депутатов, баллотировалась от регионального отделения партии "Родина". 2 декабря 2007 года участвовала в выборах в Госдуму РФ пятого созыва. По итогам распределения мест в нижнюю палату парламента не прошла, однако 13 декабря 2007 года получила вакантный мандат лидера партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова, отказавшегося от места в Госдуме. 3 апреля 2013 года Вторыгина получила освободившийся депутата Госдумы от "Единой России" Владимира Пехтина, став членом шестого созыва Госдумы. В 2016 году вновь избрана депутатом Госдумы РФ седьмого созыва по списку партии "Единая Россия".