Партия пенсионеров впервые прошла в заксобрание Вологодской области

ВОЛОГДА, 20 сентября. /ТАСС/. Вологодское региональное отделение Партии пенсионеров впервые преодолело 5-процентный барьер на выборах в Законодательное собрание Вологодской области, набрав 8,21% голосов и получив один мандат. Представители "Единой России" победили по всем 17 одномандатным округам, а также по единому избирательному округу с результатом 35,59%, сообщили ТАСС в областном избиркоме по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий.

"На выборах депутатов Законодательного собрания области по всем 17 одномандатным округам победили представители "Единой России". По единому округу "Единая Россия" получила 35,59% голосов и семь депутатских мандатов, КПРФ - 24,35% и пять мандатов, ЛДПР - 14,54% и два мандата, "Справедливая Россия - За правду" - 12,4% и два мандата, Партия пенсионеров - 8,21% и один мандат", - сообщили ТАСС в областном избиркоме. Явка составила 44,74%.

Законодательное собрание Вологодской области избирается сроком на пять лет. В его состав входят 34 депутата, половина из них избираются по партийным спискам, остальные - по одномандатным округам. В прошлых выборах 18 сентября 2016 года приняло участие семь региональных отделений политических партий, из которых только четыре смогли преодолеть 5-процентный барьер, это "Единая Россия" (8 мандатов, всего с учетом одномандатных округов - 25 мест в парламенте), ЛДПР (4 мандата), КПРФ (3 мандата), "Справедливая Россия" (2 мандата). Партия пенсионеров не преодолела барьер, набрав 4,59% голосов. Явка тогда составила 40,56%.

В Вологодской области 17-19 сентября прошло 17 избирательных кампаний - выборы депутатов Госдумы, депутатов Законодательного собрания области, глав 10 поселений и депутатов муниципальных советов.