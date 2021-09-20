Памфилова сообщила, что график Путина изменился из-за ЧП в Перми

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. График президента РФ Владимира Путина в понедельник изменился из-за ЧП в Перми. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, у которой была запланирована встреча с главой государства по итогам прошедших выборов в Госдуму.

"У меня должна была пройти встреча с президентом, но в связи с рядом трагических происшествий в регионах, вы знаете, что произошло в Пермском крае, график президента изменился", - пояснила она. "Поэтому встреча состоится буквально через полчаса", - уточнила Памфилова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства поручил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину направить в Пермь министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко и главу Минобрнауки Валерий Фальков. Песков также подчеркнул, что по поручению президента после прошлых трагедий со стрельбой в учебных заведениях были приняты все необходимые законодательные меры.

По данным Следственного комитета, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу. Нападавший задержан, его личность установлена. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Его будет расследовать центральный аппарат СК.

По последним данным Минздрава России, в результате трагедии погибли восемь человек. В СК сообщили о 28 пострадавших.