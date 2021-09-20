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Матвиенко пригласила главу верхней палаты парламента ЮАР приехать в Россию с визитом

По словам спикера Совфеда, в ходе визита Амос Масондо может посетить один из регионов страны

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пригласила спикера Национального совета провинций (верхняя палата) парламента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Амоса Масондо приехать в Россию с официальным визитом.

"Ваш визит проходит в рамках мониторинговой миссии [по наблюдению за выборами в Госдуму]. Поэтому хочу пригласить вас посетить нашу страну с официальным визитом, в ходе которого будем рекомендовать вам обязательно посетить один из регионов РФ", - сказала спикер Совфеда.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаЮАРРоссия
Единый день голосования
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