Общая явка в Москве после обработки 100% протоколов составила 50,3%

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Итоговая явка на выборы в Москве с учетом онлайн-голосования составила 50,3%. Об этом сообщил ТАСС в понедельник заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Итоговая явка в Москве - 50,3%. Учтены данные 100% протоколов", - сказал Реут.

17, 18 и 19 сентября в Москве, помимо выборов в Госдуму, прошли довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени были предусмотрены для выборов всех трех уровней. Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались для участия в электронном голосовании до 13 сентября, были исключены из списков избирателей на участках, бумажный бюллетень им выдать не могли.

Дистанционное электронное голосование началось в 08:00 мск 17 сентября и завершилось в 20:00 мск 19 сентября. По федеральному избирательному округу итоговая онлайн-явка составила 96,5%, выдано 1 943 590 бюллетеней.