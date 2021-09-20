Единороссы набрали более 37% на выборах в Орловский облсовет народных депутатов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" на выборах в Орловский областной совет народных депутатов набрала 37,05% голосов после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, сообщили ТАСС в понедельник в избиркоме региона.

"Партия "Единая Россия" набирает 37,05%", - сказали в избиркоме.

На втором месте по количеству голосов находится КПРФ (21,8%), следом идет партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (12,75%). ЛДПР набирает 9,94%, партия "Новые люди" получает 6,62% голосов. У Партии пенсионеров после обработки протоколов 5,81% голосов, у партии "Зеленые" - 1,71%, Партии роста - 0,75%.

С 17 по 19 сентября в Орловской области проходили выборы депутатов Госдумы и областного совета народных депутатов. На 50 мандатов регионального парламента претендовало 400 кандидатов от политических партий, а также самовыдвиженцы.