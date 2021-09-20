Победу на выборах в Госдуму в Калининградской области одержала "Единая Россия"

КАЛИНИНГРАД, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Калининградской области, набрав 41,12% голосов избирателей после обработки 100% протоколов. Об этом в понедельник сообщает областной избирком.

"Обработано 100% протоколов при проведении выборов депутатов Государственной думы. В голосовании по федеральному округу приняли участие 46,15% избирателей. Всероссийская политическая партия "Единая Россия" - 41,12%, КПРФ получила 20,17%, ЛДПР - 9,59%", - говорится в сообщении.

Пятипроцентный барьер смогли преодолеть партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (8,96%), а также партия "Новые люди", получившая 6,17% голосов избирателей.

На территории области в дни голосования 17, 18 и 19 сентября прошли выборы федерального, регионального и местного уровней. По итогам выборов замещено 167 мандатов: два мандата депутатов Государственной думы, 40 мандатов депутатов Калининградской областной думы и 125 мандатов депутатов представительных органов восьми муниципальных образований.

В выборах депутатов Государственной думы по одномандатным округам № 97 и № 98 в области участвовали 18 кандидатов от 10 политических партий. Кроме того, в Калининградской области с 17 по 19 сентября выбирали 40 депутатов Калининградской областной думы и 125 депутатов представительных органов восьми муниципальных образований, включая Калининград.

Выборы депутатов Калининградской областной думы прошли по пропорциональной (смешанной) избирательной системе: 20 депутатов в новый созыв областного парламента избирали по партийным спискам, еще 20 - в одномандатных избирательных округах. Было зарегистрировано восемь списков кандидатов политических партий, в которые включили 493 кандидата. По одномандатным округам в выборах участвовали 119 кандидатов от семи политических партий. В восьми муниципальных образованиях, включая Калининград, где проходили выборы депутатов окружных советов, зарегистрирован 371 кандидат от семи политических партий и 22 кандидата в порядке самовыдвижения. На 1 июля 2021 года численность избирателей в Калининградской области составляла 822 129 человек, уточнили в облизбиркоме.