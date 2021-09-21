Единороссы набрали 79,2% голосов на выборах в Госдуму в КБР

НАЛЬЧИК, 21 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" набрала на выборах депутатов Госдумы в Кабардино-Балкарии 79,2% голосов избирателей по результатам обработки 100% протоколов, результаты утверждены ЦИК региона, сообщили журналистам во вторник в региональном избиркоме.

На втором месте - КПРФ с 16,69% голосов избирателей, на третьем - "Справедливая Россия - За правду" (2,9%), на четвертом - ЛДПР с 0,35%.

"Нарушений нет, в штатном режиме все прошло. Региональный избирком утвердил результаты выборов. По выборам в Госдуму явка составила 85,78%, по одномандатному округу - 85,42%", - сказал собеседник агентства.

По избирательному округу № 14 победу на выборах одержал кандидат от "Единой России" Адальби Шхагошев, который набрал 69,75% голосов.

На выборах в Госдуму в 2016 году за "Единую Россию" отдали свои голоса 77% избирателей, за КПРФ - 19%, за "Справедливую Россию" - 2%.

В Кабардино-Балкарии 17-19 сентября параллельно с выборами депутатов Госдумы восьмого созыва проходили выборы в советы местного самоуправления в 122 населенных пунктах. Выборы обеспечивали 13 территориальных и 355 участковых избирательных комиссий. В республике зарегистрированы 539,1 тыс. избирателей.