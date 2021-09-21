ЕР побеждает на выборах в Госдуму в Тюменской области по итогам обработки всех протоколов

ТЮМЕНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" набирает 51,33% голосов по партийным спискам на выборах депутатов Госдумы в Тюменской области по итогам обработки 100% протоколов. Об этом сообщил журналистам председатель избирательной комиссии региона Игорь Халин.

Партия "Единая Россия" набрала 51,33%, КПРФ - 13,5%, ЛДПР - 11,68%, партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 10,24%, остальные партии не набрали 5%. В двух одномандатных округах также победу одержали представители "Единой России". Явка составила 61,54%.

В Тюменской области выбирали депутатов Госдумы, а также Тюменской областной думы. Согласно данным избиркома, в регионе работали 29 территориальных избирательных комиссии, 1 070 участков для голосования.

По итогам выборов в Госдуму в 2016 году "Единая Россия" набрала 58,35%, ЛДПР - 14,12%, КПРФ - 12,27%, "Справедливая Россия" - 11,45%, также ее представители победили в двух одномандатных округах.