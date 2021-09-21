Лавров обсудил с послами стран Евросоюза ситуацию в Афганистане и отношения России и ЕС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил в понедельник с главами дипмиссий стран - членов Евросоюза и руководителем представительства ЕС в России Маркусом Эдерером ситуацию в Афганистане, Сирии, Ливии и Мали, а также отношения между Россией и ЕС.

"Рассмотрены актуальные международные вопросы с упором на ситуацию в Афганистане, Сирии, Ливии и Мали, обстановку на постсоветском пространстве (в том числе в нагорнокарабахском урегулировании), состояние стратегической стабильности в Европе и возможности сотрудничества в Арктике и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также состоялся обмен мнениями по отношениям Россия - ЕС", - говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

Глава МИД РФ на встрече обратил внимание на настоятельную необходимость выполнения Киевом минского комплекса мер. "При обсуждении ситуации на Украине с российской стороны была вновь подчеркнута настоятельная необходимость выполнения Киевом минского Комплекса мер, являющегося безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского конфликта, соблюдения украинскими властями своей конституции, а также полного выполнения международных обязательств, касающихся обеспечения прав русскоязычных жителей страны", - говорится в сообщении.

Лавров указал и на важность прагматичного и деидеологизированного взаимодействия между субъектами международных отношений, без "попыток делить мир на своих и чужих", говорится в сообщении. С российской стороны подтверждена открытость к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству на основе баланса интересов. "Вновь указано на бесперспективность выстраивания отношений между РФ и Евросоюзом на принципах "отпора" и "сковывания", как это пытаются делать в Евросоюзе", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.