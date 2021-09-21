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Единый день голосования

Захарова заявила, что замечаний от международных наблюдателей на выборах в РФ не поступало

Официальный представитель МИД РФ отметила, что небольшие замечания поступали от партий, кандидатов и представителей ОП РФ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Международные наблюдатели не обращались в МИД РФ и ЦИК с замечаниями о ходе проведения выборов в Госдуму. Об этом сообщила во вторник на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Выборы на зарубежных участках прошли под наблюдением большого числа наблюдателей всех категорий: политические партии, кандидаты в депутаты, от Общественной палаты РФ. Были несущественные претензии и от них. Они были рассмотрены, соответствующие разъяснения давались. <...> Работали на участках и международные наблюдатели, в частности от Межпарламентской ассамблеи СНГ. Замечаний от них не поступало", - отметила она.

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