На выборах в Москве аннулировали около 230 бюллетеней в 11 урнах

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Порядка 230 бюллетеней было аннулировано в 11 переносных урнах на выборах в Москве 17-19 сентября. Об этом сообщил ТАСС во вторник зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Все 11 урн были переносными, аннулировано порядка 230 бюллетеней", - сказал Реут.

Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов сообщил журналистам, что на дому в Москве проголосовали 185 тыс. из 220 тыс. записывавшихся.

17, 18 и 19 сентября в Москве, помимо выборов в Госдуму, прошли довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени были предусмотрены для выборов всех трех уровней. Также участки были открыты в местах временного пребывания избирателей, они располагались в больницах, следственных изоляторах и учреждениях социальной защиты населения.

Дистанционное электронное голосование началось в 08:00 мск 17 сентября и завершилось в 20:00 мск 19 сентября. Итоговая онлайн-явка составила 96,5%, выдано 1 943 590 бюллетеней. Общая явка в Москве с учетом онлайн- и офлайн-голосования составила 50,3%.