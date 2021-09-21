Захарова: попытки НАТО модернизировать Венский документ в ущерб РФ Москву не устраивают

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Россию не устраивают попытки стран НАТО добиться модернизации Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности от 2011 года для одностороннего просвечивания деятельности российских вооруженных сил. Об этом заявила во вторник на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Подобные упражнения далеки от реальности и не имеют смысла, поскольку этот документ был подписан и обновлен в совершенно других с военной точки зрения условиях, - отметила она. - Сейчас же через процесс изменения Венского документа альянс, видимо, планирует компенсировать информационные потери, ставшие результатом приостановления Договора об обычных вооруженных силах в Европе и обеспечить одностороннее просвечивание деятельности российских вооруженных сил. Нас такая модернизация на фоне линии сдерживания России не устраивает".